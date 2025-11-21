Cerrar X
Coahuila

Rescatan a gemelos de 3 años encerrados en vivienda de Saltillo

El padre de los menores acudió al hogar y se encontró con que la puerta tenía un candado que impedía que los pequeños pudieran salir o recibir ayuda

  • 21
  • Noviembre
    2025

Elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) rescataron a dos hermanos de tan solo tres años que fueron encontrados solos y encerrados con candados dentro de su domicilio, ubicado en Tomás Aquino #119, en la colonia Nueva Tlaxcala, en Saltillo, la tarde del jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, el padre de los menores acudió al domicilio para ver a sus hijos y se encontró con la sorpresa de que la puerta tenía un candado por fuera, impidiendo que los pequeños pudieran salir o recibir ayuda. 

Ante la gravedad de la situación, solicitó el apoyo de la Comisaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Una unidad municipal acudió al lugar y posteriormente pidió la intervención de la UNIF, a cargo de la licenciada Patricia Moreno. 

El personal especializado ingresó al domicilio y rescató a los menores, quienes fueron entregados a su padre para evitar que permanecieran en riesgo.

Trabajadores de la construcción que se encontraban frente al domicilio mencionaron que esta situación no era nueva.

“Los niños a veces lloraban mucho y nosotros escuchábamos, pero no sabíamos qué estaba pasando. Hoy vimos que estaban encerrados y nos preocupamos”, compartió uno de los albañiles.

Otro testigo señaló que los pequeños incluso pedían alimento desde la ventana.

“Se asomaban y nos decían que tenían hambre. Es muy triste ver eso, son unos bebés”, relató.

Las autoridades informaron que el caso será canalizado a la instancia correspondiente para determinar responsabilidades y garantizar la seguridad y protección de los menores.


