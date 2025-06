Responsabiliza a Antonio Attolini de agresión a Román Cepeda

Tras ser agredido recientemente en el exterior del Coliseo Torreón, el diputado de Morena, Antonio Attolini, responsabilizó al alcalde Román Alberto Cepeda de que hoy no se pueda saber, a ciencia cierta, quién fue su atacante, ya que no se mantienen cámaras de vigilancia conectadas al C-2 (de la Secretaría de Seguridad Pública).

“Yo responsabilizo al alcalde directamente por no tener los protocolos de seguridad que hoy me permitirían identificar al agresor, como prometió hace 17 meses que lo iba a hacer, pues no están conectadas las cámaras del Coliseo”.

Asimismo, indicó que ya interpuso su denuncia formal por lesiones, aunque especuló que la agresión se planeó con la intención de no dar con el presunto agresor.

Asimismo, el diputado realizó un pronunciamiento en el pleno del Congreso por los hechos ocurridos en su contra.

“Yo no estoy culpando al alcalde de que picó un botón y me agredió; estoy culpando que hoy yo no sé quién es el agresor, y el alcalde nos prometió, hace 17 meses, por una solicitud que yo mismo hice en esta tribuna, que iba a conectar las cámaras al C-2, y no lo hizo”.

Antonio Attolini teme por su vida. Asegura que, meses atrás, se detectó en su camioneta

Asimismo, en entrevista, el diputado dijo temer por su integridad física, debido a que, desde el año pasado, denunció que ha sido espiado y perseguido, luego de que a su camioneta se le detectó un dispositivo de rastreo. De estos hechos ya tienen conocimiento las autoridades de la Fiscalía General de Justicia.

