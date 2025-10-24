Restauranteros prevén aumento de hasta 15% por alza del refresco

El aumento al impuesto sobre bebidas azucaradas comenzará a reflejarse en los precios de los menús en Saltillo y el resto de Coahuila, donde la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) estima un incremento general de entre 12 y 15 por ciento en el cierre de este año, derivado del ajuste en el costo de los refrescos, carnes y lácteos.

De acuerdo con el presidente de la cámara, Isidoro García, el impacto del nuevo impuesto a los refrescos no se limitará al consumidor final, sino que también afectará los márgenes de utilidad de los restaurantes, que ya enfrentan incrementos acumulados en productos básicos durante el 2025.

Aunque algunos establecimientos buscan alternativas como sustituir los refrescos por cócteles o bebidas artesanales para moderar los costos, García reconoció que el impacto es inevitable en aquellos productos cerrados que no pueden modificarse dentro del servicio al cliente.

El dirigente explicó que muchos restaurantes han absorbido parte del incremento para evitar modificar los precios de manera inmediata, pero anticipó que antes de concluir 2025 deberán realizar un segundo ajuste de entre 5 y 6 por ciento, sumado al incremento realizado en el primer semestre del año.

Con ello, la mayoría de los restaurantes en Saltillo habrán acumulado dos incrementos en el año, equivalentes a cerca del 12 por ciento total, lo que afectará el costo promedio de los menús y bebidas embotelladas.

Actualmente, un refresco en restaurantes de la ciudad puede costar entre 25 y 30 pesos en establecimientos populares, mientras que en locales de mayor categoría el precio oscila entre los 45 y 60 pesos, dependiendo del tipo de servicio y del acompañamiento con destilados o alimentos premium.

García añadió que la CANIRAC espera que durante 2026 la economía se estabilice, aunque advirtió que las condiciones globales seguirán siendo un factor determinante en los precios del sector gastronómico.

