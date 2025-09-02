Retiran contenedores con pilas en Ramos Arizpe por contaminación

Los tres contenedores industriales con pilas alcalinas abandonados en un predio cercano a Cañadas del Mirador fueron retirados este martes por personal especializado del Centro Industrial de Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (CIMARI).

El gerente de Operaciones del organismo, Omar Torres de León, advirtió que el riesgo ambiental es elevado, ya que una sola pila puede contaminar entre 167 mil y 600 mil litros de agua debido a que los metales pesados y químicos que contiene se filtran al subsuelo y alcanzan los mantos freáticos.

El operativo se llevó a cabo con un camión especializado para residuos peligrosos y continuará con un proceso de segregación, encapsulación y disposición final en el confinamiento autorizado del ejido El Sacrificio.

La denuncia fue hecha pública por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien ofreció una recompensa de 50 mil pesos a quien proporcione información que permita dar con los responsables del abandono de los contenedores.

En la supervisión participaron funcionarios municipales y personal técnico del CIMARI, quienes resaltaron la importancia de dar un manejo adecuado a este tipo de residuos para evitar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de las comunidades aledañas.

