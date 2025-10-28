Robo de combustible baja hasta 60% en Coahuila

El robo de combustible, comúnmente conocido como “huachicol”, ha registrado una baja de entre el 50 y el 60% en el estado, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó el Secretario de Seguridad Pública estatal, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez.

Cuestionado sobre algunos datos publicados en algunos medios, en los que se estaría incrementando este delito, particularmente en la región Sureste, por donde cruzan ductos de Pemex, el Secretario aseguró que la información de la Sedena señala un descenso de este delito.

El ducto afectado llega de Santa Catarina, pasa por los municipios de Ramos Arizpe, General Cepeda, Parras y San Pedro de las Colonias.

“Los últimos datos que nosotros tenemos, quien informa directamente que es el área de Pemex y el área de la Secretaría de la Defensa Nacional, estamos en el 50 por ciento de reducción conforme a otros años en tomas clandestinas de hidrocarburos.

“No hay crecimiento exponencial, los datos no sé de dónde los habrán sacado pero los reportes que nos da la Secretaría de la Defensa Nacional vienen con una incidencia del 50 o 60 por ciento a la baja en comparación con el año pasado”.

Agregó que la SSP tiene trabajo coordinado con el área de Salvaguardia Física de Pemex, la Sedena y las policías municipales, estatal y la Fiscalía General del Estado.

Para prevenir este delito, dijo el Secretario, se realiza una vigilancia permanente y se monitorea el flujo de combustible en los ductos, por lo que se trabaja operativamente entre todas las dependencias.

Agregó que se tiene un mapeo de incidencias y de acceso a vehículos como pipas, por lo que se han reforzado los operativos en esos puntos.

Comentarios