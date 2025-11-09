Saltillo amanecerá este lunes y martes a cuatro grados

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo alertó sobre un nuevo descenso de temperatura que afectará la región durante la noche de este lunes y la madrugada del martes, cuando el termómetro podría registrar valores mínimos de hasta 4 grados centígrados.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, el fenómeno se debe al ingreso del frente frío número 13 y a una masa de aire ártico que provocará ambiente muy frío en los estados del norte del país.

“Se prevén temperaturas cercanas a los 4 grados para la madrugada del martes; el ambiente más frío será al amanecer, aunque durante la mañana tenderá a ascender”, explicó el funcionario.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la masa polar asociada al frente frío, combinada con una vaguada y las corrientes en chorro polar y subtropical, originará un marcado descenso térmico en el norte y centro del país, además de posibles chubascos aislados en Coahuila y Nuevo León.

Recomendaciones preventivas

Protección Civil pidió a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, en especial a niñas, niños y personas mayores, y evitar el uso de anafres, braseros o carbón dentro del hogar, por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

También se recomendó mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar calentadores solo en espacios ventilados, revisar las conexiones y tuberías de gas, y consumir bebidas calientes y alimentos ricos en energía.

En caso de detectar signos de hipotermia o congelación, como piel fría, confusión o entumecimiento de extremidades, se debe buscar atención médica inmediata o comunicarse al sistema de emergencias 911.

Proteja sus tuberías y medidores

Ante el inicio de la temporada invernal, el municipio exhortó a la población a proteger las tuberías y medidores de agua para evitar daños por congelamiento.

Las autoridades recomiendan cubrirlos con aislantes térmicos, papel periódico o cartón ajustado con cinta adhesiva, evitando el uso de telas viejas o trapos húmedos.

Además, sugirieron revisar los vehículos y abastecerlos con anticongelante antes del descenso de temperatura.

El Ayuntamiento reiteró que el objetivo es prevenir afectaciones y proteger la integridad de las familias saltillenses ante el frío extremo que se espera en los próximos días.

