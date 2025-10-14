Saltillo celebra con fe la Fiesta Patronal de San Judas Tadeo

El pueblo de Dios en Saltillo celebró con gozo la Fiesta Patronal en honor a San Judas Tadeo, Apóstol de Cristo y Mártir Glorioso, protector de las causas difíciles y desesperadas.

Del 19 al 27 de octubre se llevará a cabo el Solemne Novenario, culminando el 28 de octubre con la gran Fiesta Patronal, día en que miles de fieles se congregan para expresar su gratitud, su fe y su esperanza al “Santo de las causas imposibles”.

En un ambiente de profunda devoción, las festividades reunirán a familias, peregrinos y comunidades parroquiales de distintas zonas de Saltillo y municipios cercanos, quienes año con año acuden al templo para agradecer favores recibidos y encomendar nuevas intenciones.

Este 2025, la celebración adquiere un significado especial, pues coincide con el cierre del jubileo por los 50 años del inicio de la construcción del templo dedicado a San Judas Tadeo, un recinto que ha sido durante décadas centro de oración, encuentro y consuelo para generaciones de creyentes.

En el marco del Año Jubilar “Peregrinos de Esperanza”, el novenario tiene como eje central renovar la esperanza cristiana, no como una ilusión pasajera, sino como una certeza profunda de que Dios no abandona a su pueblo, sino que camina con él, sosteniéndolo con su amor y misericordia.

El tema de este novenario será "La esperanza, don de Dios que anima la fraternidad en el caminar pastoral de la Iglesia”, acompañado del lema “Donde el mundo ve oscuridad, San Judas Tadeo nos recuerda la luz de la esperanza en Cristo.”

Durante los nueve días de preparación, se realizarán celebraciones eucarísticas, procesiones, rezos del Santo Rosario, adoración al Santísimo y actos comunitarios, acompañados de testimonios de fe y agradecimiento de quienes han experimentado la intercesión del santo.

“San Judas Tadeo ha sido mi refugio en los momentos más difíciles. Hace años enfrenté una enfermedad complicada y, gracias a su intercesión, recuperé la salud. Por eso cada año vengo a darle gracias, con mi familia, por seguir aquí”, compartió María de los Ángeles Torres, fiel devota desde hace más de dos décadas.

Por su parte, el Pbro. José Luis Hernández, párroco del templo, señaló:

“Estas fiestas no son solo una tradición, sino una manifestación viva de fe y esperanza. San Judas Tadeo nos enseña que no hay situación imposible cuando se confía en Cristo. Este año queremos que cada persona que participe en el novenario sienta el llamado a renovar su esperanza y fortalecer su amor por la Iglesia y por los demás.”

A lo largo de la semana se espera la participación de distintos grupos parroquiales, coros, movimientos laicales y comunidades religiosas que contribuirán a las celebraciones con música, cantos y actividades de servicio comunitario.

“Cada año es una emoción enorme ver cómo la gente llega con flores, velas y lágrimas de agradecimiento. Es una fiesta que se vive con el corazón, donde todos compartimos la misma fe”, mencionó Juan García, voluntario del templo desde hace 15 años.

Las festividades concluirán el 28 de octubre con la Solemne Misa Patronal, seguida de una procesión por las calles principales y un encuentro comunitario, donde se celebrará la fe, la fraternidad y la esperanza en Cristo, bajo la guía amorosa de San Judas Tadeo.

“Que este Novenario 2025 nos permita vivir con alegría este tiempo especial de gracia, renovación espiritual y misión, bajo el signo luminoso de la esperanza cristiana.”

Comentarios