Saltillo cerrará el año con alza en ocupación hotelera

Coahuila se prepara para cerrar el año con cifras positivas en materia de ocupación hotelera, impulsada por eventos académicos, religiosos y deportivos

La capital coahuilense se prepara para cerrar el año con cifras positivas en materia de ocupación hotelera, impulsada principalmente por eventos académicos, religiosos y deportivos programados para octubre y noviembre, informó Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo.

De acuerdo con el organismo, se espera la llegada de alrededor de 50 mil visitantes durante el último trimestre del año, lo que representa cerca del 30% de la ocupación hotelera total.

Tan solo en noviembre se prevé la realización de encuentros como el evento nacional de la Universidad La Salle, congresos de geriatría, competencias deportivas y reuniones religiosas, que en conjunto contribuirán significativamente a mantener la actividad turística en la ciudad.

El presidente de la OCV destacó que estos grupos, especialmente los de carácter religioso y académico, han ayudado a compensar la ligera desaceleración que experimentó el turismo de negocios durante agosto, mes considerado uno de los más complejos del año por la extensión del periodo vacacional y el impacto de los aranceles internacionales.

En septiembre, las ocupaciones hoteleras comenzaron a recuperarse, con registros que superan el 80 por ciento, mientras que para octubre se proyecta una demanda superior al 100% en varios días, impulsada por actividades como el Rodeo Saltillo 2025, que representa uno de los eventos más importantes del calendario turístico estatal.

López Aguirre explicó que, además de los eventos locales, factores como la nueva ruta aérea Saltillo–Ciudad de México de Viva Aerobús contribuirán a fortalecer la conectividad y atraer a más visitantes en los próximos meses.

Aunque reconoció que algunos viajeros podrían no pernoctar, aseguró que la frecuencia de vuelos beneficiará la llegada de turistas de negocios y recreación.

El sector hotelero también se prepara para aprovechar la temporada de promociones del Buen Fin, el puente de noviembre y las festividades de Acción de Gracias, mediante campañas regionales y paquetes con tarifas preferenciales.

Estas estrategias buscan mantener la competitividad de Saltillo frente a otros destinos del norte del país.


