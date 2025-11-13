Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_10_33_PM_4cdb2c86d4
Coahuila

Saltillo modernizará su aeropuerto con inversión de $600 mdp

El proyecto incluye mejoras en terminal, pistas y estacionamiento, buscando optimizar la conectividad regional y atraer más pasajeros

  • 13
  • Noviembre
    2025

El Gobierno del Estado de Coahuila, junto con ALTEA, Desarrolladora Inmobiliaria, y Aeropuertos Mexicanos (AME), anunciaron un ambicioso proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional de Saltillo, que contará con una inversión inicial de 600 millones de pesos.

El gobernador Manolo Jiménez destacó la importancia de esta inversión, afirmando que “hoy es un día muy importante porque con esta alianza se está consolidando una inversión de aproximadamente $600 millones de pesos, que fortalecerá la conectividad y la infraestructura aérea de la región sureste del estado”.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 8.10.33 PM.jpeg

La modernización se llevará a cabo a través de una alianza comercial y contempla mejoras significativas en la infraestructura del edificio terminal, incluyendo la instalación de sistemas de equipamiento especial, la rehabilitación de las áreas de aterrizaje y modificaciones en el estacionamiento.

Con esta inversión, se busca optimizar la conectividad en la región sureste de Coahuila, donde el gobernador Jiménez señaló que existe un gran potencial de pasajeros, no solo de los municipios cercanos a Saltillo, sino también de la zona poniente de Nuevo León.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 8.10.34 PM.jpeg

Además, se informó que los vuelos recién inaugurados han tenido una buena aceptación por parte del público, lo que ha llevado a la programación de vuelos directos a Cancún para la próxima Semana Santa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_14_at_1_10_57_AM_d9e9a029a8
Estado de Nuevo León prevé un presupuesto por $176,000 millones
Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_31_09_PM_cde0d3be8e
Mercados viven un 'jueves negro' por incertidumbre en EUA
inter_trump_3387641132
Trump acuerda marcos comerciales con cuarto países latinos
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_27_29_PM_c95ff11979
México ‘se la juega’ y destaca en industria de videojuegos
Whats_App_Image_2025_11_13_at_9_28_04_PM_4b0dafc9e4
Cada hora en México se detectan 15 nuevos casos de diabetes
Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_31_09_PM_cde0d3be8e
Mercados viven un 'jueves negro' por incertidumbre en EUA
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
publicidad
×