Cerrar X
c1f55cb8_8d96_44a5_b1ee_20229ecd2870_0d954c139c
Coahuila

Saltillo reduce tiempos viales con nueva adecuación en Fundadores

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la adecuación vial en el cruce de los bulevares Fundadores y Colosio

  • 26
  • Noviembre
    2025

 El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la adecuación vial en el cruce de los bulevares Fundadores y Colosio, una obra que reduce el tiempo de espera vehicular de casi cuatro minutos a solo 50 segundos.

Esta intervención forma parte de un programa integral de movilidad que el Municipio ha implementado en distintos sectores de la ciudad para agilizar el flujo vehicular y mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses.

Díaz González destacó que acciones similares ya se han realizado en otros puntos estratégicos de la capital coahuilense, apoyadas también por el incremento en el uso del transporte gratuito del programa “Aquí Vamos Gratis”.

En esta zona del noreste de la ciudad, las mejoras forman parte de una serie de adecuaciones que incluyen los cruces de Colosio con Jesús Valdés Sánchez, así como los entronques de Mirasierra con Revolución y de Luis Echeverría con Calzada Madero, además de intervenciones previas en el Distribuidor Vial El Sarape.

Los trabajos en Fundadores y Colosio comprendieron la demolición de más de 300 metros cuadrados de camellón y la habilitación de un carril adicional, así como la rehabilitación de 3,500 metros cuadrados de pavimento para agilizar los retornos y la circulación hacia el norte.

Las adecuaciones han beneficiado directamente a cientos de automovilistas que transitan diariamente por la zona, duplicando la capacidad de vuelta y de retorno en horas pico. Vecinas y vecinos del área agradecieron al alcalde Javier Díaz por atender esta petición, destacando que los traslados ahora son más rápidos y menos estresantes.

En el evento también se contó con la presencia de autoridades municipales y residentes locales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_7_23_33_PM_21cdcd393b
Reconoce Monterrey a ciudadanos ejemplares por labor ambiental
Centro_autista_Santa_Catarina_eedfacfb76
Centro para atención autista beneficiará a 300 familias: Nava
INFO_7_UNA_FOTO_80_408245ee1a
Destaca Nuevo León como caso de innovación digital en Gov3 Summit
publicidad

Últimas Noticias

AP_25332123354073_4cc3675e75
Dallas superan 31-28 a Kansas en Día de Acción de Gracias
Whats_App_Image_2025_11_27_at_9_44_46_PM_a06e46d113
Realizan operativo contra comercio informal  en la Macroplaza
nacional_ernestina_godoy_7c7f957217
Designan a Ernestina Godoy como titular interina de la FGR
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×