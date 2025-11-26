Saltillo reduce tiempos viales con nueva adecuación en Fundadores

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la adecuación vial en el cruce de los bulevares Fundadores y Colosio, una obra que reduce el tiempo de espera vehicular de casi cuatro minutos a solo 50 segundos.

Esta intervención forma parte de un programa integral de movilidad que el Municipio ha implementado en distintos sectores de la ciudad para agilizar el flujo vehicular y mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses.

Díaz González destacó que acciones similares ya se han realizado en otros puntos estratégicos de la capital coahuilense, apoyadas también por el incremento en el uso del transporte gratuito del programa “Aquí Vamos Gratis”.

En esta zona del noreste de la ciudad, las mejoras forman parte de una serie de adecuaciones que incluyen los cruces de Colosio con Jesús Valdés Sánchez, así como los entronques de Mirasierra con Revolución y de Luis Echeverría con Calzada Madero, además de intervenciones previas en el Distribuidor Vial El Sarape.

Los trabajos en Fundadores y Colosio comprendieron la demolición de más de 300 metros cuadrados de camellón y la habilitación de un carril adicional, así como la rehabilitación de 3,500 metros cuadrados de pavimento para agilizar los retornos y la circulación hacia el norte.

Las adecuaciones han beneficiado directamente a cientos de automovilistas que transitan diariamente por la zona, duplicando la capacidad de vuelta y de retorno en horas pico. Vecinas y vecinos del área agradecieron al alcalde Javier Díaz por atender esta petición, destacando que los traslados ahora son más rápidos y menos estresantes.

En el evento también se contó con la presencia de autoridades municipales y residentes locales.

