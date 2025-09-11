Cerrar X
Coahuila

Saltillo se alista adornando la plaza principal con tono tricolor

Los primeros visitantes del Centro Histórico señalaron que estos detalles marcan el inicio de una de las celebraciones más importantes del país

La capital del estado ya se prepara para las fiestas patrias y la Plaza de Armas luce engalanada con los colores verde, blanco y rojo, además de banderas y adornos alusivos a septiembre, mes de la Independencia.

Los primeros visitantes del Centro Histórico señalaron que estos detalles marcan el inicio de una de las celebraciones más importantes del país.

“Cada año esperamos con emoción estas fechas, ver la plaza adornada nos llena de orgullo porque sentimos más cerca la fiesta mexicana”, expresó la señora Patricia Gómez, vecina del sector Bellavista.

A lo largo de los pasillos y jardines principales ya pueden apreciarse arreglos con luces, banderines y símbolos patrios que permanecerán durante todo el mes. Comerciantes del área afirmaron que este ambiente también genera un aumento en la afluencia de personas.

“Cuando la plaza se viste de colores patrios, hay más visitantes, se siente un ambiente alegre y eso nos ayuda en las ventas”, comentó Mario Hernández, vendedor de antojitos típicos.

De acuerdo con autoridades municipales, la colocación de los adornos forma parte de los preparativos previos a la ceremonia del Grito de Independencia, que se realizará el próximo 15 de septiembre en el primer cuadro de la ciudad.

Familias que paseaban este viernes por el lugar destacaron que estas acciones contribuyen a fortalecer la identidad nacional.

“Nos gusta traer a nuestros hijos para que vean cómo se celebra, que aprendan desde pequeños a valorar lo que significa la Independencia de México”, mencionó Laura Treviño, madre de familia.

Con estas decoraciones, Saltillo comienza a vivir el ambiente festivo que en próximos días se intensificará con presentaciones culturales, música y espectáculos alusivos a la Independencia de México.


