Coahuila

Saltillo se prepara como subsede turística del Mundial 2026

La capital de Coahuila recibirá hasta 40,000 visitantes por semana para ofrecer hospedaje ante la alta demanda en Monterrey

  • 26
  • Septiembre
    2025

Saltillo, se alista para convertirse en una subsede turística durante la Copa del Mundo 2026, proyectando recibir entre 30,000 y 40,000 visitantes por semana. La ciudad buscará ofrecer alternativas de hospedaje ante la alta demanda que se espera en Monterrey.

Durante la presentación de los eventos turísticos programados para octubre, Enrique López, representante de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Coahuila, anunció un convenio de colaboración con los organizadores regiomontanos del Mundial. La alianza pretende atender el déficit de habitaciones que Monterrey no podrá cubrir por sí sola.

Se proyecta una ocupación diaria de al menos 2,000 habitaciones en Saltillo por parte de visitantes que no encuentren alojamiento en Nuevo León.

“Nos transformamos naturalmente en subsede. La FIFA estima que recibiremos entre 30,000 y 40,000 personas por semana durante cuatro semanas, y estamos trabajando para estar listos”, señaló López, acompañado por Lidia González, directora de Turismo estatal.

La derrama económica estimada por hospedaje asciende a 1,400 millones de pesos, considerando un gasto promedio de 3,000 pesos por visitante, sin incluir consumo en restaurantes, transporte o actividades culturales.

Saltillo también presentó su cartel de eventos para octubre e invitó al público regiomontano a sumarse a la oferta turística. No obstante, López reconoció que la capacidad hotelera local —con apenas 4,000 habitaciones— será insuficiente, por lo que se contempla el apoyo de municipios cercanos al Área Metropolitana.


