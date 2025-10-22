Cerrar X
Coahuila

Saltillo será sede de un evento de Artes Marciales Mixtas

Este tipo de eventos buscan ofrecer a los jóvenes un espacio donde puedan canalizar su energía, formarse profesionalmente y trascender del nivel amateur

  • 22
  • Octubre
    2025

El próximo 27 de noviembre, Saltillo será escenario de un evento de artes marciales mixtas que promete marcar un antes y un después en la disciplina dentro del estado. Así lo dio a conocer Bernardo Rodríguez, organizador del evento, quien aseguró que se trata de “un vuelo sin precedentes” que reunirá a peleadores locales y visitantes, incluyendo miembros del equipo de Nuevo León.

Rodríguez explicó que se llevarán a cabo 12 peleas oficiales bajo la reglamentación de la Federación de Artes Marciales Mixtas de México, con la supervisión del INEDEC, garantizando un evento profesional, seguro y con todas las condiciones necesarias para la competencia.

“Queremos mostrar talento de diferentes partes del estado y ofrecer a los jóvenes la oportunidad de aspirar a niveles profesionales e incluso internacionales”, señaló.

87d85829-7f19-4869-9646-15a92df08107.jpg

El organizador destacó la evolución de este deporte en México, recordando que hace 25 años era prácticamente desconocido y se le conocía como “valetodo”. Hoy, afirmó, las artes marciales mixtas son un deporte oficial reconocido a nivel mundial, con reglas claras y un enfoque en la disciplina y la formación de los competidores.

Bernardo Rodríguez aseguró que este tipo de eventos no solo busca la competencia, sino también ofrecer a los jóvenes un espacio donde puedan canalizar su energía, formarse profesionalmente y trascender más allá del nivel amateur o de exhibición.

Con este evento, Saltillo se posiciona como un referente regional en artes marciales mixtas, ofreciendo a los espectadores un espectáculo deportivo de calidad y contribuyendo al crecimiento de la disciplina en México.


