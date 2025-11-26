Cerrar X
Coahuila

Saltillo sumará dos nuevas unidades médicas del IMSS en 2026

Con ambas unidades en funcionamiento, se estima que alrededor de $60,000 derechohabientes podrán acceder a servicios médicos más ágiles y cercanos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proyecta ampliar su infraestructura en Saltillo con la apertura de dos Unidades de Medicina Familiar durante 2026, lo que permitirá disminuir la carga en los centros de atención actuales. 

Así lo dio a conocer el delegado del IMSS en Coahuila, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, quien destacó que la expansión responde al crecimiento de la demanda en la capital del estado.

Las nuevas instalaciones estarán ubicadas en las zonas de Santa Bárbara, al oriente de la ciudad, y en El Cortijo, al sur.

La unidad de Santa Bárbara es la que muestra mayores avances en su edificación y podría comenzar a operar en enero del próximo año, mientras que la clínica de El Cortijo abriría sus puertas durante los primeros meses del mismo 2026.

Cada proyecto representa una inversión cercana a los $100 millones de pesos. Con ambas unidades en funcionamiento, se estima que alrededor de $60,000 derechohabientes podrán acceder a servicios médicos más ágiles y cercanos, fortaleciendo la cobertura de salud en la región.


