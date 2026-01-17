Se desploma avioneta en nave industrial en Ramos Arizpe

Una gran movilización se registra en estos momentos ante la caída de una avioneta al interior de una nave industrial de la empresa Matcor Matsu.

Se trata de una avioneta tripulada por una pareja de adultos mayores identificados como Armando López Recio y Magdalena Cárdenas, quienes acababan de despegar del aeropuerto de Plan de Guadalupe.

Afortunadamente, la pareja se encuentra en buenas condiciones de salud pese al fuerte accidente. Los ocupantes fueron atendidos por paramédicos de bomberos, quienes los trasladaron a hospitales de Saltillo para su valoración médica.

En tanto, elementos de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno, así como elementos de la SEDENA y la Aeronáutica Civil, se mantienen dando fe de los hechos. De acuerdo a versiones de los ocupantes, al momento del accidente se dirigían a un rancho.





Comentarios