Se esperan fuertes lluvias y chubascos en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, alertó que durante la tarde de este viernes se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en diferentes regiones de Coahuila, acompañadas de descargas eléctricas, vientos y posible caída de granizo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las precipitaciones podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros en el territorio estatal, con rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles, postes y estructuras ligeras.

Las temperaturas también variarán en el estado durante el fin de semana: en la región Norte y Carbonífera se mantendrán entre los 35 y 37 °C, mientras que en la Laguna oscilarán entre los 31 y 34 °C. En el Centro del estado los valores rondarán los 33 y 34 °C, y en la región Sureste se esperan las condiciones más frescas, con máximas de 25 a 28 °C y mínimas de 17 °C.

Las cinco regiones de la entidad estarán bajo vigilancia, con mayor probabilidad de lluvia en la zona Sureste, donde se prevé hasta un 75% de precipitaciones el domingo.

En la región Centro las lluvias se intensificarán a partir del sábado, mientras que en la Norte y Carbonífera los porcentajes de precipitación rondarán entre 20 y 25%. En la Laguna, el pronóstico es menor, aunque se esperan chubascos aislados.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, asegurando techos, láminas y objetos que puedan desprenderse, así como evitar estacionar vehículos bajo árboles o postes.

Además, pidió conducir con precaución por la reducción de visibilidad y riesgos de desestabilización vehicular debido al viento.

La dependencia recordó que no se debe buscar refugio bajo árboles durante tormentas eléctricas y que, en caso de torbellinos, se recomienda resguardarse en una habitación sin ventanas, preferentemente en planta baja.

