Se mantienen los dias de contaminación críticos en Saltillo

La SMA reportó altos niveles de contaminación en 2025, siendo el polvo, el tráfico y las quemas son las principales fuentes que afectan la calidad del aire

  • 23
  • Octubre
    2025

Durante 2025, la calidad del aire en Saltillo se ha visto mermada por diversos episodios de contaminación que van de moderada a alta, ocasionados principalmente por partículas suspendidas. 

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA), la capital del estado acumuló entre enero y octubre varios días con niveles “aceptables” y “malos”, principalmente en temporada de viento, polvo y bajas temperaturas. 

Según la dependencia estatal, entre diciembre de 2023 y octubre de 2024 se documentaron 66 días con calidad “mala”, 15 “muy mala” y 44 “extremadamente mala”, mientras que el resto del periodo mantuvo condiciones “buenas” o “aceptables”.

Para este 2025, los registros de la estación de monitoreo ubicada en la Secretaría de Finanzas muestran valores moderados en promedio, con picos de contaminación en febrero y marzo por polvo y partículas finas. 

El contaminante más recurrente sigue siendo el material particulado generado por el tráfico vehicular, la quema de residuos y el polvo en suspensión. 

En días de alta concentración, el Índice de Calidad del Aire (ICA) ha alcanzado niveles de hasta 120 puntos, lo que representa un riesgo para grupos sensibles como adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.  

Autoridades estatales reconocen que la cobertura de monitoreo aún es limitada, pues la única estación oficial se encuentra en el centro de la ciudad y no refleja las condiciones en zonas industriales o periféricas.

Por ello, la SMA evalúa la instalación de una nueva estación de medición normada, con sensores para ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y azufre. 

Mientras tanto, especialistas del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y de la propia SMA recomiendan reducir las quemas a cielo abierto, evitar el uso excesivo del automóvil y reforzar el control de polvo en obras, pues las partículas siguen siendo el principal factor que deteriora la calidad del aire en la región.


