Coahuila

Se quejan vecinos de constantes robos en Lomas de Lourdes

Durante la jornada nocturna, una banda de presuntos delincuentes ingresan a las viviendas para despojar de sus pertenencias a los habitantes

  • 10
  • Octubre
    2025

Vecinos de Lomas de Lourdes reportaron a través de nuestras redes sociales el hartazgo que tienen contra una banda de ladrones que constantemente hace de las suyas. Aprovechando la oscuridad de la noche, se han introducido a varios domicilios para robar.

Incluso nos proporcionaron material donde se logra captar a algunos de estos sujetos tratando de robar; en otros, ya llevan objetos robados.

Por ello, piden la atención de la policía municipal, principalmente en la calle Cazadores, ya que a los presuntos responsables ni siquiera les importa que haya cámaras instaladas


Comentarios

