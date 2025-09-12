Secundaria Dora Madero celebrará su 15 aniversario con carrera 3K

Con motivo de su 15 aniversario, la Escuela Secundaria General Número 20 “Dora Madero” anunció la realización de una carrera atlética de 3 kilómetros en la que participarán alumnos, docentes y padres de familia. El evento se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre.

La dirección del plantel informó que la actividad busca no solo conmemorar la trayectoria de la institución, sino también fomentar el deporte y la convivencia entre la comunidad escolar.

Autoridades escolares señalaron que la carrera tiene como objetivo promover la actividad física entre los jóvenes y al mismo tiempo motivar a los padres de familia a sumarse a prácticas saludables que fortalezcan la unión familiar.

La celebración incluirá además otras actividades culturales y recreativas que se desarrollarán dentro de la institución.

“Es un orgullo poder festejar estos 15 años con una actividad que une a toda la comunidad. No solo es correr, es convivir, es hacer equipo y recordar que somos parte de una misma familia escolar”, expresó la directora del plantel.

Por su parte, Juan Hernández, padre de familia, comentó que la carrera representa una oportunidad para acercarse más a los hijos: “Me parece excelente que nos integren, porque a veces solo los vemos en la parte académica, pero aquí compartimos con ellos en un ambiente diferente y saludable”.

Estudiantes también mostraron entusiasmo ante la actividad. “Nunca habíamos tenido una carrera así, creo que va a estar muy divertido porque vamos a correr con nuestros papás y maestros, va a ser algo diferente”, señaló Ana Sofía, alumna de segundo grado.

Con estas actividades, la Secundaria General Dora Madero busca reforzar los lazos de la comunidad escolar y seguir consolidando su presencia en la educación de la región.

