Coahuila

Seguirá el fortalecimiento del abasto de agua: Javier Díaz

La administración del alcalde Javier Díaz González busca reforzar su estrategia para garantizar el abasto en todos los sectores de la capital coahuilense

  • 29
  • Octubre
    2025

El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la compra de dos inmuebles donde se perforarán y equiparán nuevos pozos para incrementar el caudal de agua que se distribuye en la ciudad.

Con esta medida, la administración del alcalde Javier Díaz González refuerza su estrategia para garantizar el abasto en todos los sectores de la capital coahuilense.

El edil recordó que en este segundo semestre del año se busca aumentar el suministro en 258 litros por segundo, lo que representa un incremento del 10 por ciento respecto al caudal actual.

“Acabamos de inaugurar el Pozo Carneros III, uno de los de mayor caudal en la historia de Saltillo; por sí solo representa alrededor del 5 por ciento del abasto previo a este programa de fortalecimiento”, señaló el alcalde.

f616e1b4-345d-42de-8f88-91f6f1219120.jfif

Además, el Cabildo aprobó la designación de tres nuevos integrantes en los consejos ciudadanos que colaboran con el Gobierno Municipal: Gustavo Ramírez Barba rector de la Universidad La Salle, como vocal ciudadano del DIF Saltillo; Edgar Octavio Ramón Aguirre de Grupo Amistad; y Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, como vocales del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.

Durante la sesión también se aprobaron los informes financieros correspondientes a septiembre y al tercer trimestre de 2025, así como los reportes de avance de los organismos públicos descentralizados, entre ellos el IMPLAN, DIF, Instituto Municipal de Cultura y el Sistema de Aguas y Saneamiento.

Finalmente, el Cabildo acordó que el *nstituto Municipal de la Vivienda quede integrado a las funciones de la Dirección de Servicios Administrativos  con el objetivo de optimizar su operación dentro de la estructura municipal.


