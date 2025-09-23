Seminario de Saltillo celebrará su tradicional Kermés 2025

El Seminario de Saltillo celebrará el próximo domingo 5 de octubre su tradicional Kermés del Seminario 2025, en el marco de su 86 aniversario de labor ininterrumpida.

El evento, que llevará el lema “Formando Pastores, Sembramos Esperanza”, se desarrollará de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche en las instalaciones del Seminario y ofrecerá un amplio programa de actividades religiosas, culturales y recreativas.

La jornada abrirá con la Santa Misa y la inauguración de los puestos de antojitos mexicanos, seguida de una cabalgata que partirá de la Parroquia San Isidro Labrador a las 10:00 a.m. y arribará al Seminario a la 1:00 p.m.

A las 12:00 p.m., Monseñor Hilario, obispo de la diócesis, presidirá la Misa Solemne.

El programa contempla también una función de lucha libre a las 3:00 p.m., así como una caravana de motociclistas que saldrá de la Catedral a las 4:00 p.m., llegará al Seminario media hora después y concluirá con la bendición de los participantes.

En el ámbito artístico, se presentarán agrupaciones locales como el Colegio San José (1:30 p.m.), la Rondalla Sentimientos (2:00 p.m.), Segundo Nombre (2:30 p.m.), Grupo La Esfera (3:00 a 4:00 p.m.), La Gran Realeza (4:00 a 5:00 p.m.), Sonora Dopamina (5:00 a 6:00 p.m.), Azael Zerna (6:00 a 7:00 p.m.) y JLB y Compañía (7:00 a 9:00 p.m.).

El evento contará con un área de juegos mecánicos e inflables con acceso ilimitado mediante una pulsera de $150, además de transporte gratuito que saldrá cada media hora desde la Catedral de Saltillo. La entrada general será gratuita.

Con este festejo, el Seminario de Saltillo invita a las familias a participar en un día de convivencia, música, gastronomía y tradición que busca fortalecer la comunidad y celebrar su labor formativa de más de ocho décadas.

