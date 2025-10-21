Cerrar X
Coahuila

Senado organizará Foro Nacional sobre Federalismo en México

El Senado planea un foro para analizar 200 años de federalismo y proponer estrategias de modernización y coordinación entre Federación y estados

  • 21
  • Octubre
    2025

El Senado de la República organizará un Foro Nacional sobre Federalismo, según anunció el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, presidente de la Comisión de Federalismo e integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Al tiempo que destacó el esfuerzo por fortalecer el pacto federal y generar una agenda legislativa que modernice la relación entre la Federación y las entidades federativas, el legislador federal dijo que se pretende llevarlo a cabo durante este período legislativo.

“Sería el primer foro de esta Comisión sobre el Federalismo en México, por lo que se propone titularlo ‘200 años de Federalismo en México: desafíos y oportunidades para su modernización’. Que estos foros permitan la construcción de una relatoría y construir instrumentos legislativos profundos en la materia”, expresó.

El senador Riquelme Solís hizo ver que se busca fortalecer la actividad legislativa y consolidar el papel del Senado como garante del pacto federal, así como generar una agenda de acción para la modernización del federalismo en México.

Este martes, en la Tercera Reunión Ordinaria de Federalismo, se tomaron los acuerdos correspondientes de forma unánime y se remitieron al Área Técnica de la Comisión, ya que se pretende que este evento tenga la relevancia que requiere y se va a estructurar en dos bloques temáticos.

Uno de ellos abordará el balance de los 200 años del federalismo mexicano, analizando el estado actual del modelo, los recientes cambios constitucionales, la coordinación fiscal y la distribución de competencias y recursos.

El segundo bloque se enfocará en estrategias para fortalecer el federalismo desde el Senado.

“Se necesita un federalismo más sólido, equitativo y eficiente. Queremos que esta Comisión sea un interlocutor directo con los estados, especialmente con los Congresos locales, y que estos cuenten con un espacio permanente de diálogo federalista con el Congreso de la Unión”, explicó el legislador coahuilense.

A la reunión ordinaria participaron los senadores y senadoras de manera presencial y virtual: Miguel Ángel Riquelme Solís; Luisa Cortés García; Sandra Luz Falcón Venegas; Mariela Gutiérrez Escalante; José Sabino Herrera Dagdug; María de Jesús Díaz Marmolejo; Anabell Ávalos Zempoalteca; Erik Iván Jaimes Archundia; Amalia Dolores García Medina y Juanita Guerra Mena, de los partidos PRI, Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, PVEM y sin Grupo Parlamentario, como es el caso del senador Erick Iván Jaimes Archundia


