'Sin miedo': Ricardo Mejía acude a votar en Torreón

Ricardo Mejía Berdeja, candidato del PT a la gubernatura del estado de Coahuila, dijo estar tranquilo tras emitir su voto en Torreón, Coahuila.

Ricardo Mejía Berdeja, quien se hace llamar 'El Tigre' y es candidato del PT a la gubernatura de Coahuila en estas elecciones 2023, acudió a emitir su voto a la casilla instalada en el Centro de Atención Múltiple de la ciudad de Torreón.

El candidato del PT es originario de Torreón, Coahuila, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con Diplomado en Política Gubernamental por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y diplomado en Análisis Político Estratégico por la Universidad Iberoamericana en Coordinación con la Universidad Complutense de Madrid.

Desde junio de 2019 hasta hace unos meses, fue subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

Fue diputado federal en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión y diputado local en dos ocasiones, en los Congresos Estatales de Coahuila y Guerrero.

Tras desempeñar diversos cargos en Coahuila, Ricardo Mejía fue dirigente del Frente Juvenil Revolucionario en Torreón; Diputado Local de mayoría relativa por Torreón en donde coordinó la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Secretario General del la CNOP en Coahuila, delegado del CDE del PRI en la región Carbonífera y Precandidato a la gubernatura del estado por el PRD.

Fue coordinador de redes ciudadanas en apoyo a AMLO en Coahuila; candidato a diputado federal de la coalición “Por el bien de todos” en el distrito V con sede en Torreón, Subsecretario del Trabajo y Coordinador del Gobierno Legítimo en Coahuila; secretario de Organización y Acción Política de Convergencia - Movimiento Ciudadano.

¿Por qué el PT nacional dejó de apoyar a Ricardo Mejía?

El pasado 30 de mayo, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) anunció la decisión de no respaldar la candidatura de Ricardo Mejía Berdeja a la gubernatura de Coahuila en las elecciones 2023 y ha llamado a votar por el candidato de Morena, Armando Guadiana.

Junto a los líderes de Morena, el diputado Benjamín Robles solicitó el voto para Armando Guadiana y explicó que con ello buscan mantener en pie la alianza gobernante de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

“La dirección nacional del PT acordó ir en unidad y así garantizar la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación en 2024... Por eso hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila”, declaró el legislador.

Sobre esta postura, Ricardo Mejía justificó la decisión de la dirigencia de su partido porque aseguró que fue víctima de “una extorsión política”.

Parte de la declaración de Ricardo Mejía: “La única forma de que me bajen de la contienda es que me maten. No tengo miedo porque me encomiendo a Dios todos los días, pero he tocado tantos intereses que no descarto la posibilidad”.