Sindicato exige revisar finanzas de AHMSA en proceso de quiebra

El Sindicato Nacional Democrático, encabezado por Ismael Leija Escalante, exigió una revisión exhaustiva de los movimientos financieros reportados por Altos Hornos de México (AHMSA) dentro del procedimiento de quiebra que se lleva ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

De acuerdo con el informe presentado el 4 de noviembre por el síndico Víctor Manuel Aguilera, la empresa reportó ingresos por 64 millones de pesos y una serie de egresos que el dirigente calificó como “injustificados y poco claros”.

El líder sindical explicó que el documento fue entregado a la jueza Ruth Haggi Huerta García y que en él aparecen conceptos de gasto como gasolina, hospedaje, transporte e incluso lavandería, lo que ha generado inquietud entre los trabajadores.

“Resulta difícil entender cómo hay tantos ingresos si la planta sigue sin operar. Es necesario que se revisen detalladamente esos movimientos”, manifestó Leija Escalante.

Agregó que el sindicato no participa directamente en la administración de los recursos, pero sí demanda que la autoridad judicial confirme si los ingresos y gastos corresponden a operaciones legítimas.

Aclaró que será responsabilidad de la jueza determinar la veracidad de la información reportada por la Sindicatura y resolver conforme a lo establecido por la Ley de Concursos Mercantiles.

Transparencia y rendición de cuentas

El informe judicial también precisa que actualmente existen alrededor de 300 mil pesos en cuentas bancarias disponibles y que otros 20 millones continúan congelados desde el inicio del procedimiento.

Según el dirigente, estas cifras no coinciden con los montos declarados como ingresos, lo que refuerza la necesidad de una investigación más profunda sobre el destino del dinero.

“Todo debe investigarse, absolutamente todo. No pedimos más que transparencia”, afirmó Leija Escalante al referirse a los gastos operativos señalados por el síndico, quien ha justificado parte de ellos en el pago de sueldos a personal técnico y de vigilancia que aún acude a las instalaciones de AHMSA.

Esperan postura del Juzgado Segundo de Distrito

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático aseguró que estarán atentos a las decisiones del tribunal y respetarán las resoluciones emitidas por la jueza encargada del proceso.

“Confiamos en que la autoridad actúe conforme a la ley y que todo quede debidamente aclarado”, sostuvo.

Leija Escalante insistió en que la base trabajadora mantiene su exigencia de transparencia total en el manejo de los recursos, pues considera indispensable conocer el estado real de las finanzas y el rumbo que tomará la liquidación de la siderúrgica coahuilense.

