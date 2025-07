Solicita Congreso programa integral contra diabetes en Coahuila

Este lunes durante sesion de Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo en el cual se exhorta a la Secretaría de Salud federal, para que en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, implementen un programa integral de prevención, atención y control de la diabetes.



La diputada Edna Davalos señaló que se carece de la falta de acceso a servicios de salud federal especializados para el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, en particular en ejidos y comunidades rurales.



Por otro lado, la diputada reconoció el trabajo realizado por parte del sector salud del estado para atender esta problemática, no obstante es importante continuar fortaleciendo las acciones, ya que la diabetes mellitus tipo 2 es la forma más común de la enfermedad y afecta predominantemente a la población adulta, incrementando la demanda de servicios médicos especializados y tratamientos de largo plazo.



Añadio que la diabetes tipo 1, aunque menos frecuente, afecta a niñas, niños y jóvenes, quienes requieren atención médica constante, acceso garantizado a insulina y dispositivos médicos especializados, así como un acompañamiento multidisciplinario que incluya apoyo nutricional, psicológico y educación en autocuidado.



Aunado a ello, el manejo inadecuado de la diabetes deriva en complicaciones severas, tales como insuficiencia renal crónica, retinopatía diabética, neuropatías, pie diabético y un mayor riesgo cardiovascular, que no sólo disminuyen la calidad de vida de los pacientes, sino que también representan una carga económica significativa para las familias y el sistema de salud público estatal y federal.

