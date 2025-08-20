Cerrar X
Coahuila

Sorprende a Leandro Ríos respuesta del público en Ramos Fest 2025

Leandro Ríos 'El Penco' se dijo sorprendido por la respuesta del público en el Ramos Fest 2025, donde cerró el festival con un concierto de más de tres horas.

  • 20
  • Agosto
    2025

El cantante norteño Leandro Ríos, “El Penco”, reconoció que no esperaba la gran respuesta del público durante su participación en el cierre del Ramos Fest 2025, donde ofreció un concierto de más de tres horas y media que abarrotó la explanada de la Alameda.

El intérprete agradeció la invitación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino y del gobernador Manolo Jiménez Salinas para encabezar tanto la cabalgata como el concierto de clausura del festival, y aseguró que la calidez de la gente de Coahuila siempre lo motiva a dar un extra sobre el escenario.

“Soy franco, no me lo esperaba. Lo más bonito es que la gente se divirtió y nos dieron la oportunidad de tocar hasta que nos cansáramos”, comentó el artista, quien este año cumple 18 años de trayectoria musical.

Ríos recordó que Coahuila ha sido clave en su carrera, pues aquí ha realizado algunos de sus conciertos más significativos, como el festejo de su primera década en la música, cuya grabación en vivo es una de las más reproducidas en plataformas digitales.

El cantante adelantó que en lo que resta del año continuará con presentaciones en el estado, incluida una fecha en Torreón, donde no se presentaba desde hace tiempo. “El 90 por ciento de Coahuila lo hemos trabajado en estos 18 años, y siempre que me dicen que vengo al estado siento que es trabajar en casa”, dijo.

Con su maratónica presentación, Leandro Ríos cerró con broche de oro el Ramos Fest 2025, festival que registró más de 73 mil asistentes y generó una derrama económica superior a 5 millones de pesos en la región Sureste.


