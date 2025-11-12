Suma Fiscalía a estudiantes a red de seguridad

Con la premisa de que la seguridad es responsabilidad de toda la sociedad, la Fiscalía General del Estado incorporó este miércoles a 350 estudiantes de la Universidad Carolina a la Red de Seguridad de Coahuila, iniciativa impulsada por la dependencia con el objeto de fortalecer la cercanía entre las autoridades y la ciudadanía, así como promover la prevención del delito entre los jóvenes.

El Fiscal General Federico Fernández Montañez impartió la conferencia “A Coahuila lo cuidamos todos”, en la que los estudiantes conocieron los retos actuales en materia de seguridad y escucharon testimonios sobre los efectos del consumo de sustancias ilegales.

En este ejercicio, también se interactuó con los jóvenes para establecer un diálogo en el que el cruce de ideas y reflexiones fortalece la seguridad de los entornos de los universitarios.

Fernández Montañez explicó que el Modelo de Seguridad del Gobernador Manolo Jiménez Salinas trabaja en torno a cuatro ejes: prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, para mantener a Coahuila como la segunda entidad más segura de México.

La subsecretaria de Proximidad Social de la Secretaría de Seguridad Pública, Gabriela Franyutti, explicó a los jóvenes sobre el daño que causan las sustancias ilegales, por medio de un módulo interactivo que se instaló para ese efecto.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado busca fortalecer la participación social en la prevención del delito y consolidar una red universitaria comprometida con la construcción de entornos más seguros en Coahuila.

Al evento asistieron el Rector de la Universidad Carolina, Roberto Esteban Garza Fishburn, y el Delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, Julio Loera.

Comentarios