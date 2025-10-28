Cerrar X
ae7434dc_af4d_4fab_8049_e01e3eca8285_a3507fd54d
Coahuila

Suspende primaria clases presenciales por riesgo de techumbre

La escuela Dolores Jiménez Muro impartirá clases en línea hasta asegurar que la construcción de la techumbre no represente peligro para alumnos y docentes

  • 28
  • Octubre
    2025

Los alumnos del turno matutino de la escuela primaria Dolores Jiménez Muro, ubicada en la colonia Parajes de los Pinos, iniciarán este miércoles clases en línea luego de que las autoridades educativas determinaran suspender temporalmente las actividades presenciales debido a los riesgos que representa la construcción de una techumbre en el plantel de Ramos Arizpe. 

La medida fue adoptada tras dos días en los que los estudiantes asistieron únicamente tres horas a clases presenciales y después de la suspensión de actividades el pasado viernes, cuando un grupo de madres y padres de familia expresó su preocupación por la seguridad de los menores ante el avance de las obras.

“Por el momento, los niños trabajarán desde casa y enviarán evidencias de sus tareas por medio de grupos de WhatsApp; cada maestra coordinará las actividades por grado”, explicó una madre de familia, quien confirmó que las clases virtuales se mantendrán hasta nuevo aviso.

El consejo técnico escolar se llevará a cabo este viernes, y se prevé que las clases presenciales se retomen una vez que la Secretaría de Educación confirme que los trabajos de la techumbre no representan riesgo para la comunidad escolar.

Varios padres coincidieron en que la decisión es acertada, sobre todo tras la tragedia ocurrida en San Pedro de las Colonias, donde un menor perdió la vida por la caída de una estructura similar.

“Está muy bien que los niños no estén asistiendo, porque sí es un peligro. Mejor que pierdan un par de días a que ocurra una tragedia. Tuvieron tiempo para hacer la obra en vacaciones, pero no lo hicieron”, opinó una madre de familia.

Otros señalaron que, aunque las clases en línea pueden representar un reto, la seguridad debe prevalecer.

“Es lo mejor por ahora, porque tanto los niños como los maestros corren peligro. Hay que apoyar la medida y enseñarles a nuestros hijos las precauciones que deben tener”, señaló otro padre entrevistado.

Por su parte, algunos tutores llamaron a mejorar la comunicación entre autoridades, docentes y padres de familia para evitar rumores o desinformación.

“Creo que ha faltado acercamiento. Se ha especulado mucho, pero la obra es necesaria. Solo se trata de tomar las medidas correctas y mantenernos informados”, mencionó una representante de la comunidad escolar.

Por el momento las clases en línea se mantendrán hasta que el área de obra esté completamente aislada y certificada como segura, a fin de garantizar la integridad de alumnos, maestros y personal administrativo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T123716_482_2f2ff70719
Revisa NBA políticas tras arresto de jugadores por apuestas
techumbre_escuela_e756cd31b9
Mantiene clases vespertinas en primaria tras caso de techumbre
INFO_7_VERTICAL_6_0c7b97ae2c
Detienen a acosador en ruta universitaria de Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

73a64544_bf32_4a85_9cce_3aaab01fbc8d_bc3a817eb5
ITAVU combate invasión de predios en Altamira y Matamoros
91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses
Whats_App_Image_2025_10_28_at_7_54_35_AM_8e44f719f3
Puente del Poblado El Barretal: Un riesgo para la seguridad vial
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×