Suspenderán servicio de transporte en Ramos Arizpe por Halloween

Con motivo de las celebraciones de la Noche de Brujas, el Departamento de Transporte Municipal anunció que el próximo viernes 31 de octubre se suspenderá el servicio de transporte público a partir de las 19:30 horas, como medida preventiva ante posibles actos vandálicos contra las unidades.

El director de Transporte, Juan Alberto García, explicó que la decisión se tomó en coordinación con las concesionarias municipales y el servicio de transporte estudiantil, luego de los antecedentes registrados en años anteriores, cuando se reportaron agresiones a camiones y daños a los cristales provocados por grupos de jóvenes.

“Tenemos pensado suspender la ruta a las 7:30 de la tarde, una hora antes de sus recorridos habituales, para evitar este tipo de actos. En años anteriores nos lanzaron piedras, quebraron cristales y estuvieron a punto de lesionar a pasajeros”, informó el funcionario.

García destacó que la medida aplicará para todas las rutas municipales y el servicio de transporte gratuito estudiantil, el cual opera en distintos sectores de la ciudad.

“El servicio funcionará con normalidad durante el día, y únicamente el 31 de octubre se suspenderá por la noche. A partir del 1 de noviembre, las rutas retomarán sus horarios habituales”, puntualizó.

El funcionario exhortó a los usuarios a tomar precauciones y planear sus traslados con anticipación, especialmente a quienes dependen del transporte público para regresar a casa después de las 19:00 horas.

Por otro lado, García informó que el programa de transporte estudiantil mantiene buenos resultados, con un registro de más de 120 mil pasajeros transportados en tres meses de operación y un recorrido acumulado de 120 mil kilómetros con sus seis unidades activas.

“Ha sido un programa exitoso; actualmente contamos con más de 120 mil usuarios en el primer trimestre. Las rutas conectan sectores del poniente y oriente hacia puntos clave como el Parque Industrial, el hospital Ixtlero y el bulevar Plan de Guadalupe”, detalló.

Finalmente, reiteró que el cierre temporal del servicio durante el llamado “Halloween” busca proteger la integridad de los pasajeros y del personal, así como evitar daños materiales en las unidades del transporte público municipal.

