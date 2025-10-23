Techumbre que provoco muerte de menor no contaba con autorización

Ante la tragedia registrada la mañana de este miércoles, en la que un niño de 6 años falleció dentro de la primaria Cuauhtémoc del ejido San Miguel, en el municipio de San Pedro, Coahuila, quedó al descubierto la negligencia en la construcción de la techumbre que terminó por caer sobre el menor.

“De acuerdo a información preliminar, esta es una obra que iniciaron a realizar los padres de familia con un recurso del programa federal ‘La escuela es nuestra’. Una de las piezas que formaban parte de la estructura cayó y, lamentablemente, fue la que impactó a nuestro alumno”, señaló el secretario de educación.

Ante esto, se dio a conocer que la obra no tenía autorización ni validación por parte del ICIFED de la Secretaría de Educación.

“Es importante compartirles que la obra no contaba con validación ni supervisión de Protección Civil ni del ICIFED, por lo que no existía ninguna autorización ni supervisión para que se realizara la obra”.

Ofrece SEP apoyo a la familia

Asimismo, se informó por parte de Emanuel Garza Firbumh que la Secretaría de Educación se mantiene al pendiente de la familia de la víctima, para brindarles todo tipo de apoyo que pudiesen requerir ante esta desgracia, incluyendo ayuda económica y acompañamiento psicológico.

