Cerrar X
9b0223e6_a44c_46fc_ae82_43ebd4d73785_4dc274df03
Coahuila

Trabajadoras sociales, clave para el bienestar escolar

La presencia de trabajadoras sociales en escuelas fortalece el bienestar y desempeño de estudiantes al detectar riesgos y brindar apoyo emocional y familiar

  • 05
  • Noviembre
    2025

La presencia de trabajadoras sociales en los planteles educativos se ha convertido en un elemento clave para fortalecer el acompañamiento y bienestar de las y los estudiantes, especialmente ante situaciones que podrían afectar su desempeño académico y desarrollo personal.

De acuerdo con especialistas en el área, las trabajadoras sociales son responsables de detectar, prevenir y atender posibles factores de riesgo, como problemas familiares, emocionales o sociales, que pudieran incidir negativamente en la vida escolar de los jóvenes.

Su labor se realiza bajo lineamientos y protocolos establecidos, lo que permite ofrecer atención oportuna y canalización adecuada cuando es necesario.

Además, estas profesionistas fungen como un vínculo entre la escuela y las familias, ya que mantienen comunicación directa con los padres, favoreciendo el trabajo conjunto para atender las necesidades del alumnado.

Este acompañamiento fortalece el entorno educativo y contribuye al desarrollo integral de cada estudiante.

En el contexto actual, su presencia dentro de los centros educativos es considerada esencial, pues permite promover ambientes seguros, detectar situaciones de riesgo de manera temprana y brindar orientación a estudiantes y familias frente a diversas problemáticas sociales.

Durante recorridos y actividades en escuelas, madres y padres de familia han expresado que el acompañamiento de las trabajadoras sociales ha marcado una diferencia positiva en la convivencia y desempeño de los estudiantes.

María Rodríguez, madre de una alumna de secundaria, señaló: “Mi hija estaba pasando por situaciones difíciles en casa. La trabajadora social la escuchó, nos orientó y nos ayudó a buscar apoyo. Ahora la veo más tranquila y con más ganas de estudiar.”

Por su parte, docentes destacaron que el apoyo de estas profesionistas ha permitido canalizar casos que requieren atención especializada.

Alejandro Medina, profesor de primaria, comentó: “Cuando identificamos a un alumno con alguna dificultad emocional o social, la trabajadora social interviene y nos guía en el proceso. Gracias a eso hemos podido actuar a tiempo en varios casos.”

Asimismo, estudiantes señalaron que su presencia les brinda confianza para expresar sus inquietudes.

“Cuando me he sentido agobiada puedo ir a hablar con la trabajadora social. Me escucha sin juzgar y me orienta sobre cómo manejar mis problemas", mencionó Ana, alumna de bachillerato.

Estos testimonios reflejan el impacto directo que su labor tiene en el desarrollo escolar y personal de niñas, niños y adolescentes, reafirmando su papel como pieza fundamental en la construcción de entornos educativos más seguros, solidarios y humanos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_manolo_jimenez_29db74637b
Gobierno de Manolo Jiménez bajo asedio de grupos criminales
fdd656d9_696d_4149_aa42_e8337d2bad1c_06b32c0380
Ramos Arizpe se resiste a modernizar su transporte
ca8f7fd6_7a37_450e_80ee_64e4d3f8ddb4_a8579eb3ba
A ocho años del feminicidio de Evangelina, familia exige justicia
publicidad

Últimas Noticias

7a29ff80_97e7_4ea3_bd17_e65f6dfbb28f_7d84b94e56
Reynosa enfrenta riesgo de desabasto, advierte Comapa
coahuila_manolo_jimenez_29db74637b
Gobierno de Manolo Jiménez bajo asedio de grupos criminales
fdd656d9_696d_4149_aa42_e8337d2bad1c_06b32c0380
Ramos Arizpe se resiste a modernizar su transporte
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×