Coahuila

Trabajadores del volante piden acceso a promociones del Buen Fin

Taxistas y conductores de plataformas solicitaron ser incluidos en descuentos para mejorar su economía y aprovechar la temporada de ofertas

  • 10
  • Noviembre
    2025

Trabajadores de taxis y de plataformas de transporte se reunieron en el edificio de la Recaudación de Rentas para solicitar que se les considere dentro de las promociones del Buen Fin. Los conductores, agremiados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, destacaron que participar en estas ofertas sería de gran beneficio para su economía y para la adquisición de bienes y servicios.

Durante la reunión, José Luis López Zepeda, representante de los trabajadores, explicó que el objetivo es que se reconozca a los conductores como un sector activo de la economía que también puede aprovechar los descuentos y promociones que se ofrecen en esta temporada. Señaló que este tipo de apoyos ayuda a mejorar la calidad de vida de las familias que dependen del volante como fuente de ingresos.

Los trabajadores hicieron un llamado a las autoridades correspondientes, incluyendo a la titular de Recaudación de Rentas, chema Morales, para que consideren su petición y garanticen que puedan acceder a los beneficios del Buen Fin de manera justa y equitativa. Destacaron que su inclusión contribuiría a fortalecer la economía local y brindarles un respiro económico en estas fechas de alta demanda comercial.


