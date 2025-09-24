Cerrar X
Coahuila

Tráiler se sale del camino en el Libramiento Norponiente

El percance se registró cuando el conductor, que circulaba de norte a sur, se salió de la vía tras evitar una posible colisión frontal con otro vehículo pesado

La madrugada de este martes, un tráiler de doble remolque salió de la carpeta asfáltica a la altura del kilómetro 43 del Libramiento Norponiente, en el municipio de Ramos Arizpe, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, el percance ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando el conductor, que circulaba de norte a sur, se salió de la vía tras evitar una posible colisión frontal con otro vehículo pesado que rebasaba en sentido contrario. 

El golpe en una de las llantas delanteras provocó que el conductor perdiera el control y terminara en un desnivel a un costado de la carretera.

El chofer, que resultó ileso, informó que las cajas secas del tráiler viajaban vacías, ya que regularmente transporta materia prima.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al lugar para atender la emergencia y verificar que no existiera riesgo adicional en la zona.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones en el Libramiento Norponiente, debido a la alta circulación de transporte de carga pesada.


