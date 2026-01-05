Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila

De acuerdo con información que ha trascendido en instancias federales, el estado de Coahuila habría sido excluido del proyecto impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para trasvasar agua del río Pánuco hacia el norte del país, a pesar de la crítica situación hídrica que enfrenta la entidad.

El plan, que actualmente se encontraría en fase de análisis técnico y financiero, tendría como objetivo principal garantizar el abasto de agua a ciudades fronterizas de Tamaulipas y a la Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, sin considerar a los municipios coahuilenses, aun cuando forman parte de la Región Hidrológica del Río Bravo.

Este trascendido surge en un contexto de creciente preocupación por la disponibilidad de agua en el norte del país. La obra es considerada, según versiones internas, como uno de los proyectos de infraestructura hídrica más relevantes del sexenio, al estar concebida como una solución de largo plazo tanto para el consumo urbano como para el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en el marco del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.

De manera preliminar, el proyecto contemplaría la captación de agua del río Pánuco en un punto ubicado entre Veracruz y Tamaulipas, desde donde se construiría un acueducto de varios cientos de kilómetros para conducir el recurso hacia presas estratégicas como Vicente Guerrero, Marte R. Gómez y El Cuchillo, ubicadas en Tamaulipas y Nuevo León.

Las versiones conocidas señalan que la infraestructura incluiría plantas potabilizadoras, sistemas de control de calidad, laboratorios certificados y obras complementarias para garantizar que el agua cumpla con las normas sanitarias para consumo humano.

Comentarios