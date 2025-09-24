Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila celebra ocho años

El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza conmemoró su octavo aniversario con una conferencia magistral sobre amparo administrativo y justicia administrativa, a cargo del doctor en Derecho Alberto del Castillo del Valle, especialista reconocido en la materia.

El evento fue encabezado por el magistrado presidente Jesús Gerardo Sotomayor Hernández, junto con las magistradas Sandra Luz Miranda Chuey, María Yolanda Cortés Flores, Sandra Luz Rodríguez Wong y el magistrado Alfonso García Salinas, integrantes del Pleno de la Sala Superior.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas asistió Diego Rodríguez Canales, subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, quien destacó la importancia de respetar la autonomía del tribunal y su papel en la defensa de los intereses ciudadanos. También estuvieron presentes representantes del Instituto Electoral de Coahuila, del Tribunal de Disciplina Judicial y de sectores sociales.

Durante su ponencia, Del Castillo del Valle subrayó que el amparo administrativo es una herramienta clave para la protección de los derechos fundamentales frente a los actos de la administración pública. Añadió que los tribunales especializados fortalecen el Estado de derecho al garantizar procesos más eficaces y cercanos a la ciudadanía.

