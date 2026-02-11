Podcast
Coahuila

Tribunal falla a favor de regidora en Monclova

La regidora celebró que el Tribunal Electoral de Coahuila reconociera que fue víctima de violencia institucional por parte del alcalde de Monclova

  • 11
  • Febrero
    2026

La regidora Griselda Arreguín expresó su satisfacción tras la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Coahuila, que falló a su favor al considerarla víctima de violencia institucional.

La funcionaria municipal destacó que, en su calidad de munícipe, no ha sido tomada en cuenta por el alcalde Carlos Villarreal y otros funcionarios del ayuntamiento, a quienes ha solicitado transparencia en el manejo de los recursos públicos.

"La legalidad ha puesto las cosas en su lugar. El Tribunal Electoral ha fallado a mi favor, reconociendo que fui víctima de violencia institucional por parte del Alcalde de Monclova y varios de sus directores", declaró Arreguín.

La regidora subrayó que, a pesar de las expectativas de que guardara silencio ante el abuso sufrido, se siente satisfecha de hacer valer sus derechos. Ahora, el alcalde de Monclova deberá responder, por mandato judicial, sobre el destino de los recursos públicos de los ciudadanos.

Cabe recordar que, en sesión del pleno del Tribunal Electoral de Coahuila, se acordó, en relación al juicio TECZ-JDC.2025, que el alcalde y otros funcionarios están obligados a rendir cuentas a la solicitante, dado que se configuró un caso de violencia institucional.


Comentarios

Etiquetas:
