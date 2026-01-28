Turismo alista agenda 2026 impulsada por el Mundial de futbol

Tomando como base las actividades que tienen que ver con la Copa del Mundo de este año, la Secretaría de Turismo tiene ya diseñada la estructura de sus eventos para este año, afirmó Miguel López Pérez, director de Vinculación de la Sectur en el estado.

“Sin duda alguna el tema importante de este año va a ser el Mundial, vamos a capitalizar todo lo que se va a dar en este aó derivado de la justa mundialista, el Gobernador ya hizo la presentaicón de un plan integral para llevar a cabo acciones transversales porque todas las Secretarías están involucradas”.

Dijo que las actividades comprenden desde torneos de futbol infantil, rehabilitaciones de canchas, capacitación en el idioma inglés para prestadores de servicios turísticos, convenios con municipios de Nuevo León, etcétera.

“El año ha empezado con bastante trabajo, tuvimos la bendición de cascos acá en Parras, entonces hay mucha expectativa para lo que viene”.

Informó que se integrará a los touroperadores para que aprovechen la visita de turistas que atraerá el Mundial, que tendrá como una de las sedes en México al estadio BBVA de Monterrey, lo que generauna expectativa de oucpación hotelera en Saltillo por arriba del 80 por ciento durante el desarrollo del evento.

Dijo que al igual que el año pasado, se contará con los llamados “eventos ancla”, que son tradición en cada una de las regiones, como el Festival del Rodeo, la carrera Coahuila 1000, el Festival de la Carne Asada y la Cabalgata de Sabinas.

