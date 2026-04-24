Ubican a tres ciudades de Coahuila entre las más seguras del país

Coahuila se posiciona entre las entidades con mayor percepción de seguridad en el país, al colocar tres de sus municipios dentro del Top 6 nacional, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Los resultados ubican a Piedras Negras como la segunda ciudad con mayor percepción de seguridad en México, mientras que Saltillo se mantiene como la capital más segura del país al ocupar el cuarto lugar, y Torreón avanzó al sexto sitio nacional.

Con estos indicadores, el estado se consolida en los primeros lugares a nivel nacional en materia de seguridad, superando incluso a entidades como Yucatán y Baja California Sur en las ciudades evaluadas por la encuesta.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que estos resultados responden a una estrategia basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como en la inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación de las corporaciones de seguridad.

Autoridades estatales señalaron que el modelo implementado en Coahuila se enfoca en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, factores que han permitido mantener condiciones de seguridad sostenidas en distintas regiones de la entidad.





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