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Coahuila

Ubican a tres ciudades de Coahuila entre las más seguras del país

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que estos resultados responden a una estrategia basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

  • 24
  • Abril
    2026

Coahuila se posiciona entre las entidades con mayor percepción de seguridad en el país, al colocar tres de sus municipios dentro del Top 6 nacional, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Los resultados ubican a Piedras Negras como la segunda ciudad con mayor percepción de seguridad en México, mientras que Saltillo se mantiene como la capital más segura del país al ocupar el cuarto lugar, y Torreón avanzó al sexto sitio nacional.

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Con estos indicadores, el estado se consolida en los primeros lugares a nivel nacional en materia de seguridad, superando incluso a entidades como Yucatán y Baja California Sur en las ciudades evaluadas por la encuesta.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que estos resultados responden a una estrategia basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como en la inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación de las corporaciones de seguridad.

Autoridades estatales señalaron que el modelo implementado en Coahuila se enfoca en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, factores que han permitido mantener condiciones de seguridad sostenidas en distintas regiones de la entidad.

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