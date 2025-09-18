Cerrar X
Coahuila

UNTA Coahuila exige mayor seguridad en reunión con delegado

En una reunión de importante relevancia José Luis López dirigente de la UNTA Coahuila, sostuvo un encuentro con el Delegado Julio Loera

  • 18
  • Septiembre
    2025

En una reunión de importante relevancia José Luis López dirigente de la UNTA Coahuila, sostuvo un encuentro con el Delegado Julio Loera, donde se presentaron avances en los acuerdos alcanzados previamente, así como el seguimiento puntual a casos que han afectado directamente a la ciudadanía.

Entre los temas abordados destacaron los robos a casa habitación, estafas, extorsiones y otras problemáticas que han incrementado la sensación de vulnerabilidad en distintas comunidades de la región.

Durante el diálogo, José Luis López subrayó que la lucha por la justicia social está estrechamente ligada a la exigencia de una seguridad pública efectiva, señalando que la falta de atención en este ámbito genera incertidumbre e impide el desarrollo pleno de las personas.

“No se puede hablar de justicia sin garantizar seguridad para nuestras familias”, expresó, reiterando el compromiso de la UNTA Coahuila con la mejora de las condiciones de vida de sus afiliados.

Por su parte, el Delegado Julio Loera reconoció la legitimidad de las demandas presentadas y aseguró que se dará puntual seguimiento a cada caso, en coordinación con las autoridades correspondientes, incluyendo la Fiscalía General del Estado.

La UNTA, bajo el liderazgo de López, reafirma que la defensa de los derechos ciudadanos es una tarea permanente, y que solo con trabajo conjunto entre organizaciones sociales y autoridades se podrá construir una sociedad más justa y segura.

