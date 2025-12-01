Cerrar X
Coahuila

Utilizan como bodega el antiguo hospital del ISSSTE en Torreón

Tras su cierre, el edificio resguarda mobiliario y archivos mientras se analiza su posible reconversión a Clínica de Medicina Familiar sin fecha definida

  • 01
  • Diciembre
    2025

A más de medio año de la clausura de los servicios de salud, el antiguo edificio del Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Torreón es utilizado para resguardar mobiliario y archivo, en espera de su reasignación a otras unidades médicas. 

Reynaldo Reyna Cruz, jefe del Departamento de Recursos Materiales y Obras, informó que la delegación del ISSSTE en Coahuila no ha recibido un proyecto para el inmueble que ocupaba el Hospital General, por lo que no existen fechas ni monto de posibles inversiones. Actualmente, el edificio se encuentra resguardado por elementos de Protección Federal y una empresa de seguridad privada.

El 21 de mayo de 2025 se realizó la primera sesión de hemodiálisis en el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE de Torreón. Con ello, el Hospital General, ubicado frente a la Alameda Zaragoza, dejó de prestar servicio completamente a la derechohabiencia. La clínica de segundo nivel depende de la Subdelegación del ISSSTE en Coahuila, instancia encargada del cierre total de la farmacia y su transferencia, según informaron entonces fuentes del Instituto.

Previamente, y mediante una solicitud de información, el Gobierno federal informó a esta casa editora que el antiguo edificio podría reutilizarse como Clínica de Medicina Familiar (CMF), reforzando la atención primaria para una cobertura aproximada de 100 mil derechohabientes.

Sin embargo, señalaron que no había plazo para ponerla en marcha, pues se esperaba la desocupación total del inmueble para iniciar los estudios previos necesarios. El Instituto pretende prolongar la vida útil del edificio por al menos 30 años más.

La Federación agregó que aún no se realiza un dictamen estructural, aunque ya se efectuó una inspección ocular por parte del personal de la Jefatura de Servicios de Proyectos en Arquitectura, Estructuras e Instalaciones Electromecánicas. De dicha visita se elaboró un reporte al que tuvo acceso este medio.

En las conclusiones técnicas se indicó que existe la posibilidad de utilizar el inmueble, pero debido a su antigüedad se deberá contratar un dictamen estructural y un proyecto de refuerzo elaborado por un director responsable de obra o corresponsable en Seguridad Estructural. Se sugirió realizar análisis numéricos, pruebas de materiales y un levantamiento físico.

Asimismo, se tendría que elaborar un plan de rehabilitación y reordenamiento para desarrollar un proyecto ejecutivo, renovando acabados, pisos, muros, plafones y cancelerías. También se requeriría actualizar la subestación eléctrica, los cuartos de máquinas de sistemas de bombeo, las redes internas de telecomunicaciones y su conexión con proveedores locales, adecuando todas las instalaciones para el servicio proyectado como CMF.

Por la magnitud del proyecto, sería necesaria la gestión de la representación del ISSSTE en Coahuila, la Dirección Médica y la Subdirección de Obras y Contratación para la obtención de recursos. Lo anterior, considerando que, según la normatividad, debe registrarse el proyecto de inversión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su reglamento y los lineamientos aplicables.

Cabe recordar que el 21 de noviembre de 2024 se cumplieron 60 años de la inauguración del Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del ISSSTE.


