Ve Attolini clasismo y racismo en ataques a diputado federal

El diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, salió en defensa de su compañero de partido, el diputado federal, Antonio Castro Villarreal, a quien se le señaló en la pasada marcha del 8M como agresor de mujeres por haber “consumido el cuerpo de una de ellas”

El legislador dijo que detrás de los ataques contra el legislador federal morenista hay un fondo clasista y racista de sectores conservadores.

Dijo que el material que se ha difundido de “Tony” Castro con una mujer, no fueron grabados en un table dance sino en un antro y que la mujer que aparece con él es su pareja por lo que no hay nada irregular en su comportamiento.

“Es deleznable lo que le han hecho a Antonio Castro Villarreal, nada más porque es naco, chinto, bellaco, gordo, negro y prieto, se asume que no puede tener una pareja con la cual disfrutar”, dijo el diputado local.

Attolini dijo que los ataques orquestados contra Castro ni siquiera provienen de colectivos feministas porque estas no usan el término peyorativo de “tratante de blancas” sin que viene de grupos conservadores.

Dijo que el término correcto para quien comete ese delito es “tratante de personas” lo cual está totalmente descartado en el caso de Castro.

Aseguró que las acusaciones han partido de una posición clasista, en la que se le ha acusado “de haber consumido el cuerpo de una mujer, cuando él de viva voz ha dicho que es su pareja”.

En la marcha del sábado pasado, se exhibió una manta en la que se acusa a “Tony” Castro de dedicarse a la trata de personas.

Por otra parte, Attolini Murra se refirió a las acusaciones que también surgieron durante la marcha del 8M en Torreón donde lo señalan por misoginia.

Una manta cuya fotografía fue publicada en las redes sociales de Cecilia Guadiana, Senadora por Morena.

“Sobre estas acusaciones no me hago cargo de ellas, porque ni misógino, ni agresor ni machista y no lo digo yo, lo dice la ausencia de cualquier instrumento legal para poder dirimir esto”, afirmó.

Agregó que hasta el momento no está denunciado ante ninguna institución por los señalamientos plasmados en la manta exhibida el fin de semana.

