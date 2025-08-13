Vecinos de Analco participan en limpieza para prevenir dengue

Alrededor de 200 vecinos de la colonia Analco y sectores cercanos participaron este miércoles en una jornada integral de descacharrización encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, con el objetivo de eliminar criaderos de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya.

La actividad se llevó a cabo en la Plaza Tula de Analco 1, donde se recolectaron llantas, envases, latas y otros objetos que acumulan agua, considerados de alto riesgo tras las lluvias recientes.

Además de la limpieza, se ofrecieron consultas médicas gratuitas, revisiones de peso, talla, presión arterial y glucosa, vacunación para personas y mascotas, exploraciones de mama y citologías (Papanicolaou), así como entrega de abate y albendazol.

Personal de salud también brindó orientación en prevención de enfermedades, promoción dental, atención a padecimientos respiratorios y febriles, métodos de planificación familiar (según disponibilidad) y pruebas rápidas de VIH.

La jornada formó parte de la Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue y se enmarca en las acciones de prevención que el municipio y el Estado realizan durante la temporada de lluvias. Autoridades adelantaron que estas campañas continuarán en más colonias de Ramos Arizpe en las próximas semanas.





