Coahuila

Verónica Rojas impulsa red solidaria 'Corazones Voluntarios'

La estudiante Verónica Rojas fundó 'Corazones Voluntarios', un movimiento que apoya a niñas y familias con actividades y donaciones solidarias

  • 20
  • Octubre
    2025

Desde pequeña, Verónica Rojas soñaba con hacer algo por los demás. Hoy, ese deseo se ha convertido en una red de corazones dispuestos a servir.

Estudiante de arquitectura, Verónica inició su camino como voluntaria casi por casualidad, cuando acudió a una casa hogar para hacer un levantamiento de sitio.

Aquella experiencia despertó en ella una sensibilidad especial hacia las niñas que conoció, y poco a poco comenzó a visitarlas, organizar actividades y llevar alegría con ayuda de su familia y amigos.

Durante meses, Verónica costeó sola cada una de las actividades, con el apoyo de su padre. Sin embargo, una experiencia la marcó profundamente: el caso de dos niñas por quienes organizó una rifa para cubrir parte de su tratamiento médico.

Recaudaron cerca de 17 mil pesos, y fue entonces cuando su papá la animó a darle un enfoque más grande a su labor. Así nació el movimiento “Corazones Voluntarios”, que hoy cuenta con 40 integrantes activos y una comunidad que sigue creciendo gracias al compromiso y empatía de sus participantes.

El grupo realiza diversas acciones solidarias, desde la entrega de víveres y ropa hasta actividades recreativas para niñas en situación vulnerable.

“Nos hemos casado con la Casa Hogar Aldea Infantil Pepita, las niñas son hermosas y siempre nos reciben con sonrisas”, comenta Verónica.

Además, han llevado obras de teatro y cuentos al Hospital Materno Infantil, donde alegran a los pequeños pacientes con su creatividad y cariño. Cada actividad, dice, “es una oportunidad de compartir amor y esperanza”.

A quienes deseen sumarse, Verónica los invita a donar ropa, juguetes o simplemente tiempo. “No importa el tamaño del apoyo, todo cuenta”, asegura. Las personas interesadas pueden contactar a Corazones Voluntarios a través de Instagram como @corazones.voluntario.slw o comunicarse directamente con ella al 844-286-9736.


