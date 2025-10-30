Vestalys: la voz que conquista las calles de Saltillo

Con su micrófono, bocina y una gran pasión por la música, Vestalys, una joven cantante local, ha convertido las calles de Paseo Capital en su escenario principal. Desde hace un año, dedica parte de sus días al busking, una práctica que consiste en presentarse en espacios públicos para compartir su talento con los transeúntes.

“Todo comenzó hace dos años y medio”, relató la intérprete, quien recordó que al principio se unía a un amigo que cantaba en la calle y pedía interpretar una canción. “Luego, hace un año, decidí hacerlo por mi cuenta durante las festividades del Día de Muertos. Fue un proyecto que planeé desde agosto y desde entonces no he dejado de hacerlo”, explicó.

Vestalys aseguró que su motivación principal es el amor por la música y el deseo de dar a conocer su proyecto artístico, además de ser un ejemplo para su familia. “Mis principales motivaciones son echar a andar este proyecto que es Vestalys, quiero que la gente me conozca y, sobre todo, sacar adelante a mi familia”, expresó.

Comentó que, aunque cantar en la calle implica ciertos retos, el cariño del público ha sido una de las recompensas más grandes.

“La gente es muy linda, me han acogido bien y hasta me cuidan. Me preguntan si estoy bien, si alguien me molesta. Eso me ha hecho tomarles mucho cariño”, dijo.

Sobre su rutina, explicó que transporta su equipo por cuenta propia.

“Vengo en camión y cargo todo, todavía no tengo los aditamentos adecuados, pero uno hace la lucha. Si pesa o duele la espalda, aquí estamos, haciendo lo que nos gusta”, mencionó entre risas.

La cantante, quien busca abrirse camino en la escena musical, señaló que su mensaje para quienes la escuchan es no esperar a que las oportunidades lleguen.

“El que quiere puede. Yo no esperé a que me dieran un espacio o me abrieran puertas. Vida hay una, y se pasa rápido, por eso hay que hacer lo que amamos”, finalizó.

Comentarios