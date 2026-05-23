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Coahuila

Video revela momento en que ambulancia vuelca en Saltillo

Según el reporte de Tránsito Municipal, la unidad de emergencia recibió el impacto inicial y, debido a la fuerza de la colisión, salió proyectada

  • 23
  • Mayo
    2026

Un fuerte accidente registrado en calles de la Zona Centro de Saltillo quedó grabado por una cámara de videovigilancia colocada cerca del cruce de Melchor Múzquiz y Matamoros.

En la grabación se aprecia cómo una camioneta Kia invade la intersección presuntamente sin detenerse ante el señalamiento vial, desencadenando un choque que terminó con una ambulancia volcada en plena circulación.

Según el reporte de Tránsito Municipal, la unidad de emergencia recibió el impacto inicial y, debido a la fuerza de la colisión, salió proyectada contra vehículos estacionados antes de quedar recostada sobre uno de sus costados.

En el percance también participó un automóvil Nissan Tsuru, el cual terminó impactando a la camioneta involucrada en el incidente.

Socorristas de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a conductores y pasajeros que participaron en el accidente. A pesar de lo aparatoso del choque, ninguna persona requirió traslado hospitalario.

El conductor señalado como probable responsable fue asegurado y presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y el pago de los daños ocasionados.


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