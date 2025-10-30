Cerrar X
Coahuila

Vinculan a proceso a estudiante de la UTC por acoso sexual

Un juez vinculó a proceso a Daniel 'N', exestudiante de la UTC, acusado de acoso sexual y violación a la intimidad sexual por grabar a compañeras en los baños

  30
  Octubre
    2025

Un juez de control vinculó a proceso este jueves a Daniel “N”, exestudiante de 19 años de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), acusado de acoso sexual y violación a la intimidad sexual, luego de ser detenido en flagrancia por presuntamente grabar a compañeras dentro de los baños de la institución.

La audiencia se realizó de manera privada en la Sala 10 del Centro de Justicia Penal, a solicitud del Ministerio Público especializado en atención a mujeres.

El juez Luis Guillermo Elizondo determinó dictar prisión preventiva como medida cautelar y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hasta el momento, una víctima formalizó su denuncia y otras dos jóvenes continúan en proceso de ratificación ante la autoridad, mientras la Fiscalía mantiene asegurado el teléfono del imputado para análisis pericial, con el fin de determinar si existen más posibles afectadas o contenido ilícito.

El joven fue ingresado previamente al Centro de Reinserción Social de Saltillo tras su detención, donde permanecerá mientras avanzan las investigaciones.


