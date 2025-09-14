Cerrar X
Coahuila

Volcadura en la carretera 57: dos muertos y una mujer lesionada

Un fatal accidente automovilístico se registró la noche de este sábado en el kilómetro 82 de la carretera federal 57, con dirección a Monclova

  • 14
  • Septiembre
    2025

Un fatal accidente automovilístico se registró la noche de este sábado en el kilómetro 82 de la carretera federal 57, con dirección a Monclova, luego de que un vehículo compacto salió del camino y volcó, dejando un saldo de dos personas sin vida y una más lesionada de gravedad.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil de Ramos Arizpe, entre las víctimas se encuentra un menor de meses de nacido y un hombre adulto, quienes perdieron la vida en el lugar del percance. 

Una mujer resultó con lesiones graves y fue trasladada de emergencia a la clínica 2 del IMSS en Saltillo.

Las autoridades indicaron que los tres viajaban juntos como integrantes de una familia que se dirigía hacia Monclova.

Paramédicos, elementos de rescate y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para brindar atención y realizar las diligencias correspondientes. 

La zona permaneció asegurada mientras se efectuaban los trabajos de auxilio y levantamiento de los cuerpos.


