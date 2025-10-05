Cerrar X
Coahuila

Vuelcan en Ramos Arizpe y huyen; uno fue detenido

Tres jóvenes volcaron su camioneta en Ramos Arizpe y huyeron a pie; uno fue detenido e iba ebrio. Iban por más cerveza antes del accidente

  • 05
  • Octubre
    2025

Tres jóvenes protagonizaron la tarde  de este domingo un accidente automovilístico al volcar la camioneta en la que viajaban sobre una vialidad de Ramos Arizpe, para luego intentar escapar del lugar.

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, la unidad involucrada es una Jeep Grand Cherokee blanca con placas de Nuevo León, que quedó volcada tras perder el control en una curva. Testigos informaron que tras el impacto, los tres ocupantes descendieron del vehículo y emprendieron la huida a pie, aunque uno de ellos fue alcanzado por los agentes municipales aproximadamente a 600 metros del sitio, cuando corría hacia la colonia El Cactus.

El detenido fue identificado como Uriel “N.”, de 27 años, con domicilio en la colonia Urbivilla, quien presentaba evidente estado de ebriedad al momento de su localización. 


Según informaron los oficiales, el joven reconoció que se dirigía a comprar más cerveza antes de que ocurriera el accidente.

Paramédicos valoraron al conductor sin lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado médico. 

Minutos después, los padres del implicado acudieron al lugar y firmaron la responsiva, mientras elementos de la Policía Municipal se hicieron cargo del vehículo y del procedimiento correspondiente.

El percance fue atendido por la unidad 156 de la Policía Municipal, a cargo del oficial Raymundo Valdez, quien confirmó que el conductor fue detenido y presentado para deslindar responsabilidades.


