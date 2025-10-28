El Congreso de Coahuila conmemoró este martes el XV aniversario del Museo de los Presidentes Coahuilenses, un espacio cultural dedicado a honrar la memoria de cinco coahuilenses que alcanzaron la más alta responsabilidad política de la Nación: Melchor Múzquiz, Francisco I. Madero, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Venustiano Carranza.

El evento contó con la presencia del presidente del patronato del museo, Lic. Raúl López Gutiérrez, así como de colaboradores, familiares y descendientes de los expresidentes que integran el patronato.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, diputada Luz Elena Morales Núñez, dio lectura a un pronunciamiento en nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura, en el que expresó:

"Nos sentimos muy contentos de reconocer y celebrar el aniversario de una institución histórica y cultural que a lo largo de quince años ha resguardado y difundido el valor y patriotismo de los hombres y mujeres que han participado en los momentos más trascendentales de nuestra historia nacional."

La diputada destacó que, aunque el museo es un orgullo para todos los coahuilenses, su patronato es el motor ciudadano que lo hace posible, consolidando una colaboración ejemplar entre sociedad y gobierno en beneficio del bien común.

En el marco de la sesión, los legisladores entregaron un reconocimiento a los invitados especiales en representación del Museo de los Presidentes Coahuilenses, reafirmando el compromiso de preservar y difundir la historia de Coahuila y de México.

