Cerrar X
740b2380_f8fb_4ea4_820e_4ef41f9fd8eb_39ed0224c9
Coahuila

XV Aniversario del Museo de los Presidentes Coahuilenses

El Congreso de Coahuila celebró el XV aniversario del Museo de los Presidentes Coahuilenses, reconociendo su labor histórica y cultural

  • 28
  • Octubre
    2025

El Congreso de Coahuila conmemoró este martes el XV aniversario del Museo de los Presidentes Coahuilenses, un espacio cultural dedicado a honrar la memoria de cinco coahuilenses que alcanzaron la más alta responsabilidad política de la Nación: Melchor Múzquiz, Francisco I. Madero, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Venustiano Carranza.

El evento contó con la presencia del presidente del patronato del museo, Lic. Raúl López Gutiérrez, así como de colaboradores, familiares y descendientes de los expresidentes que integran el patronato.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, diputada Luz Elena Morales Núñez, dio lectura a un pronunciamiento en nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura, en el que expresó:

"Nos sentimos muy contentos de reconocer y celebrar el aniversario de una institución histórica y cultural que a lo largo de quince años ha resguardado y difundido el valor y patriotismo de los hombres y mujeres que han participado en los momentos más trascendentales de nuestra historia nacional."

La diputada destacó que, aunque el museo es un orgullo para todos los coahuilenses, su patronato es el motor ciudadano que lo hace posible, consolidando una colaboración ejemplar entre sociedad y gobierno en beneficio del bien común.

En el marco de la sesión, los legisladores entregaron un reconocimiento a los invitados especiales en representación del Museo de los Presidentes Coahuilenses, reafirmando el compromiso de preservar y difundir la historia de Coahuila y de México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Anuncia_Sheinbaum_apertura_de_Cineteca_de_Chapultepec_en_agosto_8e120961bb
Anuncia Sheinbaum apertura de la Cineteca Chapultepec en agosto
Whats_App_Image_2024_12_10_at_12_53_37_AM_f218d9b63b
Develan placa conmemorativa en el Teatro de la Ciudad
Formato_Portada_EH_2024_08_07_T131403_032_fad9ce5d1b
Conmemorarán bicentenario de Primer Congreso Constituyente
publicidad

Últimas Noticias

73a64544_bf32_4a85_9cce_3aaab01fbc8d_bc3a817eb5
ITAVU combate invasión de predios en Altamira y Matamoros
91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses
Whats_App_Image_2025_10_28_at_7_54_35_AM_8e44f719f3
Puente del Poblado El Barretal: Un riesgo para la seguridad vial
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×