Compite UANL en Olimpiada Internacional de Biología

Tras un año de preparación y múltiples competencias a nivel nacional, Ingrid Vanessa Infante Lee, estudiante del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe (CIDEB) de la UANL, forma parte de la delegación que representa a México en la Olimpiada Internacional de Biología.

“Yo me preparo leyendo por mi cuenta, estoy todo el día en la computadora para adquirir tanta información como sea posible. También veo videos para cuestiones prácticas”, aseguró la estudiante.

Para alcanzar la representación internacional, Ingrid tuvo arduos entrenamientos en Ciudad de México. Investigadores de la UNAM apoyaron a la estudiante con la aplicación de exámenes teóricos y prácticos. Además contó con el soporte de académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL.

En la competencia internacional, Ingrid Vanessa se enfrentará a otros estudiantes de países como Japón, Finlandia, Dinamarca, China, Alemania, Reino Unido, entre otros. “La verdad es muy complejo, es como nivel facultad, y pues son preguntas de distintas áreas de la biología, biología celular, fisiología animal, también vegetal. Vemos ecología”.

“La prueba teórica son dos exámenes de tres horas cada uno. Son exámenes gruesos de 100 preguntas y hay de varios tipos, de opción múltiple, de verdadero y falso, que es la más común, y abarca todas las áreas”, explicó Infante Lee.

Ingrid está dentro de la delegación mexicana que integran María Fernanda Orozco, Luis Aceves y Alonso López, todos ellos del Estado de México. La XXXIII edición de la IOB 2023 se desarrolla en la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos.

“Me siento muy orgullosa por representar a México, pero eso no deja de lado la presión que siento por hacerlo bien”, afirmó.

Apoyo de su familia ha sido clave

Para Ingrid, su familia ha sido el pilar para continuar en este camino que no ha sido nada fácil. “Mis papás me apoyan mucho porque ellos a lo largo de todo el proceso me han dado ánimos, me han motivado a continuar y a echarle ganas.

“También mi abuelo me lleva a Ciudad de México, a los entrenamientos, entonces toda mi familia está muy metida y también me apoya mucho”.

Interesada en la investigación, la joven talento iniciará en agosto un nuevo reto como estudiante de la Facultad de Medicina.